Crystal Palace tog klar seger mot Aston Villa

Crystal Palace segrade – 3–0 mot Aston Villa

Jean Philippe Mateta matchvinnare för Crystal Palace

Aston Villas andra raka förlust

Crystal Palace startade bra i matchen mot Aston Villa på bortaplan på söndagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 3–0 i matchen i Premier League.

Sunderland nästa för Crystal Palace

Matchen var mållös till Crystal Palace tog ledningen i 21:a minuten, genom Jean Philippe Mateta på straff. I 68:e minuten nätade Marc Guehi, och gjorde 0–2.

Till slut kom också 0–3 genom Ismaila Sarr i 78:e minuten.

Det här betyder att Aston Villa nu ligger på 19:e plats i tabellen, och Crystal Palace är på åttonde plats.

På lördag 13 september 16.00 spelar Aston Villa borta mot Everton, och Crystal Palace hemma mot Sunderland.

Aston Villa–Crystal Palace 0–3 (0–1)

Premier League, Villa Park

Mål: 0–1 (21) Jean Philippe Mateta, 0–2 (68) Marc Guehi, 0–3 (78) Ismaila Sarr.

Varningar, Aston Villa: Matty Cash, Marco Bizot. Crystal Palace: Jean Philippe Mateta, Will Hughes, Ismaila Sarr.

Nästa match:

Aston Villa: Everton FC, borta, 13 september

Crystal Palace: Sunderland AFC, hemma, 13 september