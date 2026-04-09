Crystal Palace vann första matchen med 3–0 mot Fiorentina
- Seger för Crystal Palace med 3–0 mot Fiorentina
- Jean-Philippe Mateta matchvinnare för Crystal Palace
- Crystal Palace höll tätt bakåt
Crystal Palace har kopplat greppet i Conference League quarter finals herr. Laget vann första matchen på hemmaplan mot Fiorentina på torsdagen med 3–0 (2–0). Returen spelas torsdag 16 april.
Crystal Palace–Fiorentina – mål för mål
Jean-Philippe Mateta gjorde 1–0 till Crystal Palace i 24:e minuten på straff. Laget gjorde 2–0 genom Tyrick Mitchell efter förarbete av Jean-Philippe Mateta i 32:a minuten.
I 90:e minuten gjorde Ismaila Sarr också 3–0.
Crystal Palace–Fiorentina 3–0 (2–0)
Conference League quarter finals herr, Selhurst Park
Mål: 1–0 (24) Jean-Philippe Mateta, 2–0 (32) Tyrick Mitchell (Jean-Philippe Mateta), 3–0 (90) Ismaila Sarr.
Varningar, Crystal Palace: Chris Richards. Fiorentina: Dodo, Roberto Piccoli.
