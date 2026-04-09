Crystal Palace vann första matchen med 3–0 mot Fiorentina

Seger för Crystal Palace med 3–0 mot Fiorentina

Crystal Palace har kopplat greppet i Conference League quarter finals herr. Laget vann första matchen på hemmaplan mot Fiorentina på torsdagen med 3–0 (2–0). Returen spelas torsdag 16 april.

Crystal Palace–Fiorentina – mål för mål

Jean-Philippe Mateta gjorde 1–0 till Crystal Palace i 24:e minuten på straff. Laget gjorde 2–0 genom Tyrick Mitchell efter förarbete av Jean-Philippe Mateta i 32:a minuten.

I 90:e minuten gjorde Ismaila Sarr också 3–0.

Conference League quarter finals herr, Selhurst Park

Mål: 1–0 (24) Jean-Philippe Mateta, 2–0 (32) Tyrick Mitchell (Jean-Philippe Mateta), 3–0 (90) Ismaila Sarr.

Varningar, Crystal Palace: Chris Richards. Fiorentina: Dodo, Roberto Piccoli.