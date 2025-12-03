Crystal Palaces starka svit mot Burnley fortsätter

Crystal Palace vann med 1–0 mot Burnley

Daniel Munoz avgjorde för Crystal Palace

Burnleys femte raka förlust

Burnley har varit lite av ett drömmotstånd för Crystal Palace. På onsdagen tog Crystal Palace ännu en seger borta mot Burnley. Matchen i Premier League slutade 1–0 (1–0). Det var Crystal Palaces femte raka seger mot Burnley.

Daniel Munoz blev matchhjälte efter 44 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Crystal Palace höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Fulham nästa för Crystal Palace

Burnley har fem förluster och 3–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Crystal Palace har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 6–2 i målskillnad. Det här var Burnleys femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Crystal Palaces tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Crystal Palace ligger på femte plats i tabellen och Burnley är på 19:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Crystal Palace som så sent som den 2 december låg på tionde plats.

Lördag 6 december 16.00 spelar Burnley borta mot Newcastle. Crystal Palace möter Fulham borta på Craven Cottage söndag 7 december 17.30.

Burnley–Crystal Palace 0–1 (0–1)

Premier League

Mål: 0–1 (44) Daniel Munoz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Burnley: 0-0-5

Crystal Palace: 3-1-1

Nästa match:

Burnley: Newcastle Utd, borta, 6 december

Crystal Palace: Fulham FC, borta, 7 december