Crystal Palaces starka svit mot Burnley fortsätter

  • Crystal Palace vann med 1–0 mot Burnley

  • Daniel Munoz avgjorde för Crystal Palace

  • Burnleys femte raka förlust

Burnley har varit lite av ett drömmotstånd för Crystal Palace. På onsdagen tog Crystal Palace ännu en seger borta mot Burnley. Matchen i Premier League slutade 1–0 (1–0). Det var Crystal Palaces femte raka seger mot Burnley.

Daniel Munoz blev matchhjälte efter 44 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Crystal Palace höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Fulham nästa för Crystal Palace

Burnley har fem förluster och 3–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Crystal Palace har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 6–2 i målskillnad. Det här var Burnleys femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Crystal Palaces tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Crystal Palace ligger på femte plats i tabellen och Burnley är på 19:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Crystal Palace som så sent som den 2 december låg på tionde plats.

Lördag 6 december 16.00 spelar Burnley borta mot Newcastle. Crystal Palace möter Fulham borta på Craven Cottage söndag 7 december 17.30.

Burnley–Crystal Palace 0–1 (0–1)

Premier League

Mål: 0–1 (44) Daniel Munoz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Burnley: 0-0-5

Crystal Palace: 3-1-1

Nästa match:

Burnley: Newcastle Utd, borta, 6 december

Crystal Palace: Fulham FC, borta, 7 december

