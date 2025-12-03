Crystal Palaces starka svit mot Burnley fortsätter
- Crystal Palace vann med 1–0 mot Burnley
- Daniel Munoz avgjorde för Crystal Palace
- Burnleys femte raka förlust
Burnley har varit lite av ett drömmotstånd för Crystal Palace. På onsdagen tog Crystal Palace ännu en seger borta mot Burnley. Matchen i Premier League slutade 1–0 (1–0). Det var Crystal Palaces femte raka seger mot Burnley.
Daniel Munoz blev matchhjälte efter 44 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Crystal Palace höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.
Fulham nästa för Crystal Palace
Burnley har fem förluster och 3–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Crystal Palace har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 6–2 i målskillnad. Det här var Burnleys femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Crystal Palaces tredje uddamålsseger.
Det här betyder att Crystal Palace ligger på femte plats i tabellen och Burnley är på 19:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Crystal Palace som så sent som den 2 december låg på tionde plats.
Lördag 6 december 16.00 spelar Burnley borta mot Newcastle. Crystal Palace möter Fulham borta på Craven Cottage söndag 7 december 17.30.
Burnley–Crystal Palace 0–1 (0–1)
Premier League
Mål: 0–1 (44) Daniel Munoz.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Burnley: 0-0-5
Crystal Palace: 3-1-1
Nästa match:
Burnley: Newcastle Utd, borta, 6 december
Crystal Palace: Fulham FC, borta, 7 december
