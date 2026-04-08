Cucho Hernandez poängräddare för Real Betis mot Braga

Bragas Florian Grillitsch gjorde 1–0 i första halvlek hemma mot Real Betis i Europa League Kvartsfinal. I andra halvlek jobbade sig Real Betis in i matchen och kvitterade genom Cucho Hernandez i 61:a minuten. Några fler mål blev det inte och matchen slutade 1–1.

Braga–Real Betis – mål för mål

Florian Grillitsch gjorde 1–0 till Braga efter bara fem minuter assisterad av Diego Rodrigues.

Cucho Hernandez slog till på straff med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Real Betis. 1–1-målet blev matchens sista.

Lagen möts igen i nästa match, på Benito Villamarín torsdag 16 april 21.00.

Braga–Real Betis 1–1 (1–0)

Europa League Kvartsfinal, Estádio Municipal de Braga

Mål: 1–0 (5) Florian Grillitsch (Diego Rodrigues), 1–1 (61) Cucho Hernandez.

Varningar, Braga: Sikou Niakate, Florian Grillitsch, Gorby. Real Betis: Marc Roca, Natan, Sofyan Amrabat.

Nästa match:

Braga: Real Betis, borta, 16 april 21.00

Real Betis: SC Braga, hemma, 16 april 21.00