Seger för Brentford med 1–0 mot Aston Villa

Dango Ouattara matchvinnare för Brentford

Brentford höll tätt bakåt

Matchens enda mål stod Dango Ouattara för i första halvleken när Brentford vann på hemmaplan mot Aston Villa med 1–0 (1–0) på lördagen i Premier League.

Det här var första segern för Brentford, efter förlust med 1–3 mot Nottingham Forest i premiären.

Sunderland nästa för Brentford

Lördag 30 augusti 16.00 spelar Brentford borta mot Sunderland. Aston Villa möter Crystal Palace hemma på Villa Park söndag 31 augusti 20.00.

Brentford–Aston Villa 1–0 (1–0)

Premier League, Brentford Community Stadium

Mål: 1–0 (12) Dango Ouattara.

Varningar, Brentford: Caoimhin Kelleher. Aston Villa: Amadou Onana, Lamare Bogarde.

Nästa match:

Brentford: Sunderland AFC, borta, 30 augusti

Aston Villa: Crystal Palace FC, hemma, 31 augusti