Dango Ouattara blev matchhjälte för Brentford hemma mot Aston Villa
- Seger för Brentford med 1–0 mot Aston Villa
- Dango Ouattara matchvinnare för Brentford
- Brentford höll tätt bakåt
Matchens enda mål stod Dango Ouattara för i första halvleken när Brentford vann på hemmaplan mot Aston Villa med 1–0 (1–0) på lördagen i Premier League.
Det här var första segern för Brentford, efter förlust med 1–3 mot Nottingham Forest i premiären.
Sunderland nästa för Brentford
Lördag 30 augusti 16.00 spelar Brentford borta mot Sunderland. Aston Villa möter Crystal Palace hemma på Villa Park söndag 31 augusti 20.00.
Brentford–Aston Villa 1–0 (1–0)
Premier League, Brentford Community Stadium
Mål: 1–0 (12) Dango Ouattara.
Varningar, Brentford: Caoimhin Kelleher. Aston Villa: Amadou Onana, Lamare Bogarde.
Nästa match:
Brentford: Sunderland AFC, borta, 30 augusti
Aston Villa: Crystal Palace FC, hemma, 31 augusti
