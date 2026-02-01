Dango Ouattara målskytt när Brentford sänkte Aston Villa

Brentford vann med 1–0 mot Aston Villa

Dango Ouattara avgjorde för Brentford

Brentford utan insläppt mål

Målet i första halvleken blev matchens enda när Brentford vann med 1–0 (1–0) borta mot Aston Villa i Premier League.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Brentfords målvakter höll nollan.

Aston Villa–Brentford – mål för mål

Aston Villa har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brentford har tre vinster och två förluster och 8–6 i målskillnad.

I nästa match, lördag 7 februari möter Aston Villa Bournemouth borta på Vitality Stadium 16.00 medan Brentford spelar borta mot Newcastle 18.30.

Aston Villa–Brentford 0–1 (0–1)

Premier League, Villa Park

Mål: 0–1 (45) Dango Ouattara.

Varningar, Aston Villa: Morgan Rogers.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Aston Villa: 2-1-2

Brentford: 3-0-2

Nästa match:

Aston Villa: AFC Bournemouth, borta, 7 februari 16.00

Brentford: Newcastle Utd, borta, 7 februari 18.30