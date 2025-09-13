Daniela Galic blev matchhjälte för Vittsjö borta mot Alingsås IF

Vittsjö höll nollan

Malmö FF nästa motstånd för Alingsås IF

Seger för Vittsjö med 1–0 mot Alingsås IF

Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Daniela Galic när Vittsjö vann i Damallsvenskan med 1–0 (0–0) mot Alingsås IF på bortaplan.

Daniela Galic gjorde avgörande målet

Alingsås IF har en vinst och fyra förluster och 6–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Vittsjö har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–10 i målskillnad. Det här var Vittsjös sjunde uddamålsseger.

Nästa motstånd för Vittsjö är IFK Norrköping. Lagen möts lördag 20 september 13.00 på Vittsjö IP.

Alingsås IF–Vittsjö 0–1 (0–0)

Damallsvenskan, Mjörnvallen

Mål: 0–1 (70) Daniela Galic (Lisa Klinga).

Varningar, Alingsås IF: Saga Fredgren. Vittsjö: Hanna Ekengren, Ilona Walta.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alingsås IF: 1-0-4

Vittsjö: 2-1-2

Nästa match:

Vittsjö: IFK Norrköping FK, hemma, 20 september