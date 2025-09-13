Daniela Galic blev matchhjälte för Vittsjö borta mot Alingsås IF
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Vittsjö höll nollan
- Malmö FF nästa motstånd för Alingsås IF
- Seger för Vittsjö med 1–0 mot Alingsås IF
Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Daniela Galic när Vittsjö vann i Damallsvenskan med 1–0 (0–0) mot Alingsås IF på bortaplan.
Daniela Galic gjorde avgörande målet
Alingsås IF har en vinst och fyra förluster och 6–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Vittsjö har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–10 i målskillnad. Det här var Vittsjös sjunde uddamålsseger.
Nästa motstånd för Vittsjö är IFK Norrköping. Lagen möts lördag 20 september 13.00 på Vittsjö IP.
Alingsås IF–Vittsjö 0–1 (0–0)
Damallsvenskan, Mjörnvallen
Mål: 0–1 (70) Daniela Galic (Lisa Klinga).
Varningar, Alingsås IF: Saga Fredgren. Vittsjö: Hanna Ekengren, Ilona Walta.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Alingsås IF: 1-0-4
Vittsjö: 2-1-2
Nästa match:
Vittsjö: IFK Norrköping FK, hemma, 20 september
Den här artikeln handlar om: