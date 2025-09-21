Danny Namaso avgjorde när Auxerre sänkte Toulouse

Seger för Auxerre med 1–0 mot Toulouse

Danny Namaso matchvinnare för Auxerre

Tredje raka förlusten för Toulouse

Målet i första halvleken blev matchens enda. Auxerre vann med 1–0 (1–0) hemma mot Toulouse i Ligue 1 herr.

Auxerre–Toulouse – mål för mål

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Auxerre med 4–6 och Toulouse med 7–9 i målskillnad. Det här var Auxerres andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Toulouses andra uddamålsförlust.

Både Auxerre och Toulouse har nu sex poäng efter fem spelade matcher.

Den 1 februari tar lagen sig an varandra igen, då på Stadium de Toulouse.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 27 september. Då möter Auxerre PSG på Parc des Princes 21.05. Toulouse tar sig an Nantes hemma 19.00.

Auxerre–Toulouse 1–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade de l’Abbe-Deschamps

Mål: 1–0 (45) Danny Namaso (Lassine Sinayoko).

Varningar, Auxerre: Gideon Mensah. Toulouse: Cristian Casseres Jr, Guillaume Restes, Mark McKenzie, Djibril Sidibe, Dayann Methalie, Santiago Hidalgo.

Utvisningar, Auxerre: Fredrik Oppegard.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Auxerre: 2-0-3

Toulouse: 2-0-3

Nästa match:

Auxerre: Paris Saint-Germain, borta, 27 september

Toulouse: Nantes, hemma, 27 september