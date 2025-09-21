Danny Namaso avgjorde när Auxerre sänkte Toulouse
- Seger för Auxerre med 1–0 mot Toulouse
- Danny Namaso matchvinnare för Auxerre
- Tredje raka förlusten för Toulouse
Målet i första halvleken blev matchens enda. Auxerre vann med 1–0 (1–0) hemma mot Toulouse i Ligue 1 herr.
Auxerre–Toulouse – mål för mål
Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Auxerre med 4–6 och Toulouse med 7–9 i målskillnad. Det här var Auxerres andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Toulouses andra uddamålsförlust.
Både Auxerre och Toulouse har nu sex poäng efter fem spelade matcher.
Den 1 februari tar lagen sig an varandra igen, då på Stadium de Toulouse.
Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 27 september. Då möter Auxerre PSG på Parc des Princes 21.05. Toulouse tar sig an Nantes hemma 19.00.
Auxerre–Toulouse 1–0 (1–0)
Ligue 1 herr, Stade de l’Abbe-Deschamps
Mål: 1–0 (45) Danny Namaso (Lassine Sinayoko).
Varningar, Auxerre: Gideon Mensah. Toulouse: Cristian Casseres Jr, Guillaume Restes, Mark McKenzie, Djibril Sidibe, Dayann Methalie, Santiago Hidalgo.
Utvisningar, Auxerre: Fredrik Oppegard.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Auxerre: 2-0-3
Toulouse: 2-0-3
Nästa match:
Auxerre: Paris Saint-Germain, borta, 27 september
Toulouse: Nantes, hemma, 27 september
