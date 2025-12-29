Darko Gyabi matchhjälte när Hull sänkte Middlesbrough
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Hull vann med 1–0 mot Middlesbrough
- Hulls fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Darko Gyabi avgjorde för Hull
Målet i första halvleken blev matchavgörande. Hull vann med 1–0 (1–0) borta mot Middlesbrough i Championship.
Det här var sjätte gången den här säsongen som Hulls målvakter höll nollan.
Segern var Hulls fjärde på de senaste fem matcherna.
Stoke City nästa för Hull
Middlesbrough stannar därmed på andra plats och Hull på fjärde plats i tabellen. Hull var tolva i tabellen för 20 dagar sedan, men har fått ett lyft.
Säsongens första möte lagen emellan vann Middlesbrough med 4–1.
På torsdag 1 januari 16.00 spelar Middlesbrough borta mot Derby County och Hull hemma mot Stoke City.
Middlesbrough–Hull 0–1 (0–1)
Championship, Riverside Stadium
Mål: 0–1 (12) Darko Gyabi (Kyle Joseph).
Varningar, Middlesbrough: Sontje Hansen. Hull: John Egan, Kyle Joseph, Cathal Mccarthy, Babajide David.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Middlesbrough: 2-1-2
Hull: 4-1-0
Nästa match:
Middlesbrough: Derby County FC, borta, 1 januari 16.00
Hull: Stoke City FC, hemma, 1 januari 16.00
Den här artikeln handlar om: