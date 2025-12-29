Darko Gyabi matchhjälte när Hull sänkte Middlesbrough

Hull vann med 1–0 mot Middlesbrough

Hulls fjärde seger på de senaste fem matcherna

Darko Gyabi avgjorde för Hull

Målet i första halvleken blev matchavgörande. Hull vann med 1–0 (1–0) borta mot Middlesbrough i Championship.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Hulls målvakter höll nollan.

Segern var Hulls fjärde på de senaste fem matcherna.

Stoke City nästa för Hull

Middlesbrough stannar därmed på andra plats och Hull på fjärde plats i tabellen. Hull var tolva i tabellen för 20 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Säsongens första möte lagen emellan vann Middlesbrough med 4–1.

På torsdag 1 januari 16.00 spelar Middlesbrough borta mot Derby County och Hull hemma mot Stoke City.

Middlesbrough–Hull 0–1 (0–1)

Championship, Riverside Stadium

Mål: 0–1 (12) Darko Gyabi (Kyle Joseph).

Varningar, Middlesbrough: Sontje Hansen. Hull: John Egan, Kyle Joseph, Cathal Mccarthy, Babajide David.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Middlesbrough: 2-1-2

Hull: 4-1-0

Nästa match:

Middlesbrough: Derby County FC, borta, 1 januari 16.00

Hull: Stoke City FC, hemma, 1 januari 16.00