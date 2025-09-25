David Miculescu blev matchhjälte för FCSB borta mot Go Ahead
- FCSB vann med 1–0 mot Go Ahead
- David Miculescu matchvinnare för FCSB
- FCSB höll nollan
Matchens enda mål stod David Miculescu för i första halvleken när FCSB vann i Europa League med 1–0 (1–0) mot Go Ahead på bortaplan.
Go Ahead–FCSB – mål för mål
Go Ahead möter Panathinaikos i nästa match borta torsdag 2 oktober 18.45. FCSB möter samma dag Young Boys hemma.
Go Ahead–FCSB 0–1 (0–1)
Europa League, De Adelaarshorst
Mål: 0–1 (13) David Miculescu.
Varningar, Go Ahead: Gerrit Nauber. FCSB: David Miculescu, Darius Olaru, Florin Tanase, Baba Alhassan, Juri Cisotti.
Nästa match:
Go Ahead: Panathinaikos FC, borta, 2 oktober
FCSB: BSC Young Boys, hemma, 2 oktober
