David Miculescu blev matchhjälte för FCSB borta mot Go Ahead

FCSB vann med 1–0 mot Go Ahead

David Miculescu matchvinnare för FCSB

FCSB höll nollan

Matchens enda mål stod David Miculescu för i första halvleken när FCSB vann i Europa League med 1–0 (1–0) mot Go Ahead på bortaplan.

Go Ahead–FCSB – mål för mål

Go Ahead möter Panathinaikos i nästa match borta torsdag 2 oktober 18.45. FCSB möter samma dag Young Boys hemma.

Go Ahead–FCSB 0–1 (0–1)

Europa League, De Adelaarshorst

Mål: 0–1 (13) David Miculescu.

Varningar, Go Ahead: Gerrit Nauber. FCSB: David Miculescu, Darius Olaru, Florin Tanase, Baba Alhassan, Juri Cisotti.

Nästa match:

Go Ahead: Panathinaikos FC, borta, 2 oktober

FCSB: BSC Young Boys, hemma, 2 oktober