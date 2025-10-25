David Zlotnik het när FC Stockholm Internazionale besegrade AFC Eskilstuna
- Seger för FC Stockholm Internazionale med 3–0 mot AFC Eskilstuna
- FC Stockholm Internazionales David Zlotnik tvåmålsskytt
- Andra raka segern för FC Stockholm Internazionale
Bortalaget FC Stockholm Internazionale tog hem de tre poängen efter seger mot AFC Eskilstuna i Ettan norra herr. 0–3 (0–0) slutade matchen på lördagen.
Resultatet innebär att AFC Eskilstuna nu har fyra förluster i rad.
David Zlotnik gjorde två mål för FC Stockholm Internazionale
Efter pausen slog David Zlotnik till och gav FC Stockholm Internazionale ledningen.
I 52:a minuten slog David Zlotnik till på nytt och gjorde 0–2.
Micheé Kabady Kantokoski också 0–3 i 62:a minuten.
AFC Eskilstuna har en vinst och fyra förluster och 10–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan FC Stockholm Internazionale har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 7–3 i målskillnad.
Med två omgångar kvar är AFC Eskilstuna på elfte plats i tabellen medan FC Stockholm Internazionale är på tredje plats. Så sent som den 27 september låg AFC Eskilstuna på sjunde plats i tabellen.
Lagens första möte för säsongen vann Stockholm Internazionale med 4–0.
Lördag 1 november 13.00 spelar AFC Eskilstuna borta mot Örebro Syrianska. FC Stockholm Internazionale möter Enköping SK Herr borta på Enavallen söndag 2 november 16.00.
AFC Eskilstuna–FC Stockholm Internazionale 0–3 (0–0)
Ettan norra herr, Tunavallen
Mål: 0–1 (49) David Zlotnik, 0–2 (52) David Zlotnik, 0–3 (62) Micheé Kabady Kantokoski.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
AFC Eskilstuna: 1-0-4
FC Stockholm Internazionale: 2-2-1
Nästa match:
AFC Eskilstuna: Örebro Syrianska IF, borta, 1 november
FC Stockholm Internazionale: Enköpings SK FK, borta, 2 november
