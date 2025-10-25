David Zlotnik het när FC Stockholm Internazionale besegrade AFC Eskilstuna

Seger för FC Stockholm Internazionale med 3–0 mot AFC Eskilstuna

FC Stockholm Internazionales David Zlotnik tvåmålsskytt

Andra raka segern för FC Stockholm Internazionale

Bortalaget FC Stockholm Internazionale tog hem de tre poängen efter seger mot AFC Eskilstuna i Ettan norra herr. 0–3 (0–0) slutade matchen på lördagen.

Resultatet innebär att AFC Eskilstuna nu har fyra förluster i rad.

David Zlotnik gjorde två mål för FC Stockholm Internazionale

Efter pausen slog David Zlotnik till och gav FC Stockholm Internazionale ledningen.

I 52:a minuten slog David Zlotnik till på nytt och gjorde 0–2.

Micheé Kabady Kantokoski också 0–3 i 62:a minuten.

AFC Eskilstuna har en vinst och fyra förluster och 10–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan FC Stockholm Internazionale har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 7–3 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är AFC Eskilstuna på elfte plats i tabellen medan FC Stockholm Internazionale är på tredje plats. Så sent som den 27 september låg AFC Eskilstuna på sjunde plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Stockholm Internazionale med 4–0.

Lördag 1 november 13.00 spelar AFC Eskilstuna borta mot Örebro Syrianska. FC Stockholm Internazionale möter Enköping SK Herr borta på Enavallen söndag 2 november 16.00.

AFC Eskilstuna–FC Stockholm Internazionale 0–3 (0–0)

Ettan norra herr, Tunavallen

Mål: 0–1 (49) David Zlotnik, 0–2 (52) David Zlotnik, 0–3 (62) Micheé Kabady Kantokoski.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AFC Eskilstuna: 1-0-4

FC Stockholm Internazionale: 2-2-1

Nästa match:

AFC Eskilstuna: Örebro Syrianska IF, borta, 1 november

FC Stockholm Internazionale: Enköpings SK FK, borta, 2 november