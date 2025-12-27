Davis räddade en poäng på övertid mot Lazio

1–1 mellan Udinese och Lazio

Keinan Davis kvitterade på tilläggstid

Como nästa motståndare för Udinese

Det såg ut att bli förlust för Udinese när laget mötte Lazio på lördagen i Serie A på Bluenergy Stadium – Stadio Friuli. Bortalaget ledde med 0–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Keinan Davis till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Udinese.

Udinese–Lazio – mål för mål

Matias Vecino gav Lazio ledningen i den 80:e minuten.

Kvitteringen kom på övertid när Keinan Davis slog till och gjorde mål för Udinese. Det fastställde slutresultatet till 1–1. Målet var Keinan Davis femte i Serie A.

Den 26 april tar lagen sig an varandra igen, då på Stadio Olimpico, Rome.

Nästa motstånd för Udinese är Como. Lagen möts lördag 3 januari 12.30 på Stadio G. Sinigaglia.

Udinese–Lazio 1–1 (0–0)

Serie A, Bluenergy Stadium – Stadio Friuli

Mål: 0–1 (80) Matias Vecino, 1–1 (90) Keinan Davis.

Varningar, Udinese: Christian Kabasele, Jesper Karlström, Nicolo Zaniolo. Lazio: Danilo Cataldi, Matias Vecino, Matteo Cancellieri, Luca Pellegrini.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Udinese: 2-1-2

Lazio: 1-3-1

Nästa match:

Udinese: Como 1907, borta, 3 januari 12.30