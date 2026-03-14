De Haas och Sorriso blev matchvinnare borta mot Guimaraes

Famalicao-seger med 2–1 mot Guimaraes

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Famalicao som vann matchen borta mot Guimaraes i Primeira Liga herr på lördagen. 1–2 (1–1) slutade matchen.

Gästande Famalicao gjorde första målet när Justin De Haas nätade redan i 17:e minuten. I 23:e minuten kvitterade Guimaraes när Samu fick träff.

Direkt efter pausen ökade Sorriso Famalicaos ledning. 1–2-målet blev matchens sista.

Guimaraes har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 6–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Famalicao har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 5–2 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Famalicao med 2–0.

Lördag 21 mars spelar Guimaraes borta mot Benfica 19.00 och Famalicao mot Nacional hemma 16.30 på Municipal 22 de Junho.

Guimaraes–Famalicao 1–2 (1–1)

Primeira Liga herr, Estadio D. Afonso Henriques

Mål: 0–1 (17) Justin De Haas, 1–1 (23) Samu, 1–2 (47) Sorriso.

Varningar, Guimaraes: Tony Strata. Famalicao: Sorriso.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Guimaraes: 1-1-3

Famalicao: 3-1-1

Nästa match:

Guimaraes: SL Benfica, borta, 21 mars 19.00

Famalicao: CD Nacional Funchal, hemma, 21 mars 16.30