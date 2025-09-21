Degerfors är äntligen segrare igen efter vinst mot Sirius

Seger för Degerfors med 3–1 mot Sirius

Dijan Vukojevic matchvinnare för Degerfors

Femte segern för Degerfors

14 matcher utan seger i Allsvenskan fick räcka. På söndagen kunde Degerfors till slut ta tre poäng igen. Laget vann på bortaplan mot Sirius, med 3–1 (0–1).

Elfsborg nästa för Degerfors

Sirius tog en tidig ledning. Leo Walta slog till på straff, redan i 19:e minuten. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Marcus Rafferty framspelad av Richie Omorowa och kvitterade för Degerfors.

Ledningsmålet till 1–2 kom på stopptid, när Dijan Vukojevic slog till och gjorde mål för Degerfors på pass av Leon Hien.

1–3-målet för Degerfors kom direkt därefter när Philippe Ndinga på stopptid gjorde mål. Därmed hade laget vänt matchen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Sirius på tionde plats och Degerfors på 15:e plats.

I nästa omgång har Sirius Djurgården borta på 3Arena, måndag 29 september 19.00. Degerfors spelar borta mot Elfsborg lördag 27 september 15.00.

Sirius–Degerfors 1–3 (1–0)

Allsvenskan, Studenternas

Mål: 1–0 (19) Leo Walta, 1–1 (58) Marcus Rafferty (Richie Omorowa), 1–2 (90) Dijan Vukojevic (Leon Hien), 1–3 (90) Philippe Ndinga.

Varningar, Sirius: Marcus Lindberg, Oscar Krusnell. Degerfors: Santeri Haarala.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sirius: 3-0-2

Degerfors: 1-1-3

Nästa match:

Sirius: Djurgårdens IF, borta, 29 september

Degerfors: IF Elfsborg, borta, 27 september