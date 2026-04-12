Degerfors tog bortaseger mot HBK

Degerfors-seger med 3–0 mot HBK

Daniel Sundgren matchvinnare för Degerfors

Andra förlusten i följd för HBK

Degerfors tog greppet om bortamatchen mot HBK redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och söndagens match i Allsvenskan slutade 3–0.

Det var första segern för Degerfors. I premiären förlorade laget med 0–3 mot Sirius .

HBK–Degerfors – mål för mål

Degerfors tog ledningen strax före paus genom Daniel Sundgren efter förarbete av Kazper Karlsson.

Sebastian 92 Ohlsson slog till med en dryg halvtimme kvar att spela på pass av Juhani Pikkarainen och ökade ledningen för Degerfors. Till slut kom också 0–3 genom Marcus Rafferty framspelad av Nahom Girmai Netabay i 90:e minuten.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 6 september på Stora Valla.

I nästa omgång har HBK IFK Göteborg hemma på Örjans Vall, lördag 18 april 15.00. Degerfors spelar hemma mot Elfsborg fredag 17 april 19.00.

HBK–Degerfors 0–3 (0–1)

Allsvenskan, Örjans Vall

Mål: 0–1 (44) Daniel Sundgren (Kazper Karlsson), 0–2 (56) Sebastian 92 Ohlsson (Juhani Pikkarainen), 0–3 (90) Marcus Rafferty (Nahom Girmai Netabay).

Varningar, HBK: Erko Tougjas, Otso Liimatta. Degerfors: Elias Barsoum, Matvei Igonen.

