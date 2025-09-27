Degerfors vann trots uppryckning av Elfsborg

Degerfors vann med 2–1 mot Elfsborg

Degerfors avgjorde i 76:e minuten.

Degerfors Dijan Vukojevic tvåmålsskytt

Matchen mellan Elfsborg och Degerfors i Allsvenskan slutade 1–2. Bortalaget Degerfors hade greppet i första halvlek och ledde med 2–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Elfsborg lyfte sig i andra halvlek.

Djurgården nästa för Degerfors

Degerfors tog ledningen i 22:a minuten, genom Dijan Vukojevic på pass av Nahom Girmai Netabay.

Laget gjorde 0–2 i 36:e minuten, ännu en gång genom Dijan Vukojevic framspelad av Santeri Haarala. Per Frick reducerade för Elfsborg på pass av Frederik Ihler med knappa kvarten kvar. Fler mål än så blev det inte för Elfsborg.

Elfsborg har en oavgjord och fyra förluster och 4–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Degerfors har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–5 i målskillnad. Det här var Elfsborgs femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Degerfors fjärde uddamålsseger.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IF Elfsborg vunnit.

På lördag 4 oktober 15.00 spelar Elfsborg borta mot Mjällby, och Degerfors hemma mot Djurgården.

Elfsborg–Degerfors 1–2 (0–2)

Allsvenskan, Borås Arena

Mål: 0–1 (22) Dijan Vukojevic (Nahom Girmai Netabay), 0–2 (36) Dijan Vukojevic (Santeri Haarala), 1–2 (76) Per Frick (Frederik Ihler).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elfsborg: 0-1-4

Degerfors: 2-1-2

Nästa match:

Elfsborg: Mjällby AIF, borta, 4 oktober

Degerfors: Djurgårdens IF, hemma, 4 oktober