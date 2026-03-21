Delad pott när Blackburn tog emot Middlesbrough
Lördagens möte på Ewood Park slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Blackburn eller gästande Middlesbrough lyckades få till det i avsluten och matchen i Championship slutade mållös, 0-0.
Blackburn har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Middlesbrough har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 8–3 i målskillnad.
Fredag 3 april möter Blackburn Birmingham borta 16.00 och Middlesbrough möter Millwall hemma 13.30.
Championship, Ewood Park
Varningar, Middlesbrough: Luke Ayling, Adilson Malanda.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Blackburn: 1-2-2
Middlesbrough: 2-2-1
Nästa match:
Blackburn: Birmingham City, borta, 3 april 16.00
Middlesbrough: Millwall FC, hemma, 3 april 13.30
