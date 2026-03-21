Delad pott när Blackburn tog emot Middlesbrough

FotbollDirekt
Lördagens möte på Ewood Park slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Blackburn eller gästande Middlesbrough lyckades få till det i avsluten och matchen i Championship slutade mållös, 0-0.

Blackburn har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Middlesbrough har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 8–3 i målskillnad.

Fredag 3 april möter Blackburn Birmingham borta 16.00 och Middlesbrough möter Millwall hemma 13.30.

Blackburn–Middlesbrough 0–0

Championship, Ewood Park

Varningar, Middlesbrough: Luke Ayling, Adilson Malanda.

