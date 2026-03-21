Delad pott när Blackburn tog emot Middlesbrough

Lördagens möte på Ewood Park slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Blackburn eller gästande Middlesbrough lyckades få till det i avsluten och matchen i Championship slutade mållös, 0-0.

Blackburn–Middlesbrough – mål för mål

Blackburn har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Middlesbrough har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 8–3 i målskillnad.

Fredag 3 april möter Blackburn Birmingham borta 16.00 och Middlesbrough möter Millwall hemma 13.30.

Blackburn–Middlesbrough 0–0

Championship, Ewood Park

Varningar, Middlesbrough: Luke Ayling, Adilson Malanda.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Blackburn: 1-2-2

Middlesbrough: 2-2-1

Nästa match:

Blackburn: Birmingham City, borta, 3 april 16.00

Middlesbrough: Millwall FC, hemma, 3 april 13.30