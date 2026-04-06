Delad pott när Coventry gästade Hull

Oavgjort mellan Hull och Coventry

Hull nu femte, Coventry på första plats

Sheffield United nästa motståndare för Hull

Måndagens match på The MKM Stadium slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Hull eller gästande Coventry lyckades få till det i avsluten och matchen i Championship slutade mållös, 0-0.

Hull–Coventry – mål för mål

Hull har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Coventry har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 10–4 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Hull på femte plats och Coventry i serieledning.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 11 april. Då möter Hull Sheffield United på Bramall Lane 16.00. Coventry tar sig an Sheffield Wednesday hemma 13.30.

Varningar, Hull: Lewie Coyle. Coventry: Matt Grimes.

