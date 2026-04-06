Prenumerera

Logga in

Delad pott när Coventry gästade Hull

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Oavgjort mellan Hull och Coventry

  • Hull nu femte, Coventry på första plats

  • Sheffield United nästa motståndare för Hull

Måndagens match på The MKM Stadium slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Hull eller gästande Coventry lyckades få till det i avsluten och matchen i Championship slutade mållös, 0-0.

Hull–Coventry – mål för mål

Hull har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Coventry har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 10–4 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Hull på femte plats och Coventry i serieledning.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 11 april. Då möter Hull Sheffield United på Bramall Lane 16.00. Coventry tar sig an Sheffield Wednesday hemma 13.30.

Hull–Coventry 0–0

Championship, The MKM Stadium

Varningar, Hull: Lewie Coyle. Coventry: Matt Grimes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hull: 2-2-1

Coventry: 3-1-1

Nästa match:

Hull: Sheffield United, borta, 11 april 16.00

Coventry: Sheffield Wednesday, hemma, 11 april 13.30

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt