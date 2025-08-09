Delad pott när Coventry tog emot Hull
Lördagens möte slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Coventry eller gästande Hull lyckades få till det i avsluten, och premiären i Championship slutade mållös, 0-0.
Coventry–Hull – mål för mål
Coventry och Hull delade på poängen, 1–1, senast lagen möttes.
Lagen möts på nytt den 6 april.
Coventry tar sig an Derby County i nästa match borta lördag 16 augusti 13.30. Hull möter Oxford United hemma söndag 17 augusti 16.00.
Coventry–Hull 0–0
