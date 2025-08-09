Lördagens möte slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Coventry eller gästande Hull lyckades få till det i avsluten, och premiären i Championship slutade mållös, 0-0.

Coventry–Hull – mål för mål

Coventry och Hull delade på poängen, 1–1, senast lagen möttes.

Lagen möts på nytt den 6 april.

Coventry tar sig an Derby County i nästa match borta lördag 16 augusti 13.30. Hull möter Oxford United hemma söndag 17 augusti 16.00.

Coventry–Hull 0–0