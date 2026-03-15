Delad pott när Fulham gästade Nottingham Forest

Oavgjort i mötet mellan Nottingham Forest och Fulham

Söndagens match slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Nottingham Forest eller gästande Fulham lyckades få till det i avsluten och matchen i Premier League slutade mållös, 0-0.

Nottingham Forest har tre oavgjorda och två förluster och 3–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Fulham har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–6 i målskillnad.

Det här betyder att Nottingham Forest nu ligger på 17:e plats i tabellen och Fulham är på elfte plats.

Söndag 22 mars 15.15 spelar Nottingham Forest borta mot Tottenham. Fulham möter Burnley hemma på Craven Cottage lördag 21 mars 16.00.

Premier League

Varningar, Nottingham Forest: Neco Williams, Elliot Anderson. Fulham: Joachim Andersen, Antonee Robinson, Sander Berge.

