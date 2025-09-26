Delad pott när Girona tog emot Espanyol

Oavgjort i mötet mellan Girona och Espanyol

Girona nu 19:e, Espanyol på fjärde plats

Valencia nästa för Girona

Fredagens möte slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Girona eller gästande Espanyol lyckades få till det i avsluten, och matchen i La Liga slutade mållös, 0-0.

Girona–Espanyol – mål för mål

Girona har tre oavgjorda och två förluster och 2–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Espanyol har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–6 i målskillnad. Det här var Gironas tredje oavgjorda match den här säsongen.

Girona ligger på 19:e plats i tabellen efter matchen medan Espanyol är på fjärde plats. Så sent som den 30 augusti låg Espanyol på nionde plats i tabellen.

Den 18 januari spelar lagen mot varandra på nytt.

Girona tar sig an Valencia i nästa match hemma lördag 4 oktober 16.15. Espanyol möter Real Betis hemma söndag 5 oktober 18.30.

Girona–Espanyol 0–0