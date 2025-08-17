Delad pott när Helsingborg gästade Halmia

Halmia och Helsingborg kryssade

Halmia nu åttonde, Helsingborg på sjunde plats

Vellinge nästa motstånd för Halmia

Söndagens match på Halmstad Arena slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Halmia eller gästande Helsingborg lyckades få till det i avsluten, och matchen i division 1 södra dam slutade mållös, 0-0.

– En jämn och tuff match som enligt mig rättvist slutar 0–0. Jag är nöjd med hur vi tar oss an matchen och hur vi försvarar oss. Vi visar en grym inställning över hela tillställningen och vi viker inte ner oss. Tidigare har vi förlorat de här matcherna med uddamålet, men nu håller vi tätt och har istället möjligheter att själva avgöra. Vi har nu tre bra insatser i rad och jobbar vi bara vidare från detta kommer hösten bli trevlig för oss. Beröm till samtliga spelare idag, kommenterade Halmias huvudtränare Jimmy Karlsson efter matchen.

Halmia–Helsingborg – mål för mål

Halmia har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 6–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Helsingborg har två vinster och tre oavgjorda och 6–4 i målskillnad. Det här var Halmias femte oavgjorda match den här säsongen.

För hemmalaget betyder resultatet åttonde plats i tabellen. Helsingborg är på sjunde plats.

I nästa match möter Halmia Vellinge borta på lördag 23 augusti 13.00. Helsingborg möter Rosengård söndag 24 augusti 13.00 hemma.