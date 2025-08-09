Delad pott när Helsingborg tog emot Halmstad

Oavgjort mellan Helsingborg och Halmstad

Helsingborg nu sjätte, Halmstad på tolfte plats

Halmia nästa motstånd för Helsingborg

Lördagens möte på Olympia slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Helsingborg eller gästande Halmstad lyckades få till det i avsluten, och matchen i division 1 södra dam slutade mållös, 0-0.

Halmstads huvudtränare André Johansson kommenterade matchen:

– Vi kämpar stenhårt i 90 minuter plus tilläggstid, det är grunden till denna poängen i en svår bortamatch mot HIF. Både lagen hade ett par bra lägen så det hade kunnat bli både tre och noll poäng idag. Vi går alltid för att vinna och det är vad vi behöver göra framöver, men just idag så satt en poäng inte helt fel.

Helsingborg–Halmstad – mål för mål

Helsingborg har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Halmstad har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–7 i målskillnad. Det här var Helsingborgs femte oavgjorda match den här säsongen.

Helsingborg ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen, medan Halmstad ligger på tolfte plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 17 augusti. Då möter Helsingborg Halmia på Halmstad Arena 14.00. Halmstad tar sig an Älmhult borta 16.00.