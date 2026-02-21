Delad pott när Lazio gästade Cagliari

Kryss mellan Cagliari och Lazio

Cagliari nu tolfte, Lazio på nionde plats

Parma nästa motstånd för Cagliari

Lördagens match på Unipol Domus slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Cagliari eller gästande Lazio lyckades få till det i avsluten och matchen i Serie A slutade mållös, 0-0.

Cagliari–Lazio – mål för mål

Cagliari har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lazio har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 5–6 i målskillnad.

För Cagliari gör resultatet att laget nu ligger på tolfte plats i tabellen medan Lazio är på nionde plats.

När lagen senast möttes vann Lazio med 2–0.

Nästa motstånd för Cagliari är Parma. Lagen möts fredag 27 februari 20.45 på Stadio Ennio Tardini.

Cagliari–Lazio 0–0

Serie A, Unipol Domus

Varningar, Cagliari: Yerry Mina, Ze Pedro. Lazio: Luca Pellegrini, Oliver Provstgaard.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cagliari: 2-1-2

Lazio: 1-3-1

Nästa match:

Cagliari: Parma, borta, 27 februari 20.45