Delad pott när Leeds gästade Crystal Palace

Oavgjort mellan Crystal Palace och Leeds

Crystal Palace nu 14:e, Leeds på 15:e plats

Newcastle blir nästa motstånd för Crystal Palace

Söndagens match på Selhurst Park slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Crystal Palace eller gästande Leeds lyckades få till det i avsluten och matchen i Premier League slutade mållös, 0-0.

Crystal Palace har två segrar, en oavgjord och två förluster och 7–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leeds har tre oavgjorda och två förluster och 3–5 i målskillnad.

Crystal Palace stannar därmed på 14:e plats och Leeds på 15:e plats i tabellen.

I nästa omgång har Crystal Palace Newcastle hemma på Selhurst Park, lördag 11 april 16.00. Leeds spelar hemma mot Brentford lördag 21 mars 21.00.

Crystal Palace–Leeds 0–0

Premier League, Selhurst Park

Varningar, Crystal Palace: Will Hughes, Brennan Johnson, Oliver Glasner. Leeds: Gabriel Gudmundsson, Jaka Bijol, Daniel Farke.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Crystal Palace: 2-1-2

Leeds: 0-3-2

Nästa match:

Crystal Palace: Newcastle Utd, hemma, 11 april 16.00

Leeds: Brentford, hemma, 21 mars 21.00