Delad pott när Leeds tog emot Newcastle

0–0 mellan Leeds och Newcastle

Leeds nu tionde, Newcastle på 15:e plats

Fulham nästa motståndare för Leeds

Lördagens möte på Elland Road slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Leeds eller gästande Newcastle lyckades få till det i avsluten, och matchen i Premier League slutade mållös, 0-0.

Leeds–Newcastle – mål för mål

Newcastle har startat svagt och har bara två poäng efter tre spelade matcher. Leeds har fyra poäng.

I nästa match, lördag 13 september 16.00, har Leeds Fulham borta på Craven Cottage, medan Newcastle spelar hemma mot Wolverhampton.