Delad pott när Newcastle gästade Bournemouth

0–0 mellan Bournemouth och Newcastle

Bournemouth nu fjärde, Newcastle på 13:e plats

Leeds nästa motstånd för Bournemouth

Söndagens match på Vitality Stadium slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Bournemouth eller gästande Newcastle lyckades få till det i avsluten, och matchen i Premier League slutade mållös, 0-0.

Newcastle har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Bournemouth–Newcastle – mål för mål

Bournemouth har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Newcastle har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 3–3 i målskillnad.

Efter fem matcher har Bournemouth nu tio poäng och Newcastle har sex poäng.

Bournemouth tar sig an Leeds i nästa match borta lördag 27 september 16.00. Newcastle möter Arsenal hemma söndag 28 september 17.30.

Bournemouth–Newcastle 0–0