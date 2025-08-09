Delad pott när Örgryte tog emot Oddevold
- 0–0 mellan Örgryte och Oddevold
- Örgryte nu första, Oddevold på fjärde plats
- Örebro nästa motståndare för Örgryte
Lördagens möte på Gamla Ullevi slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Örgryte eller gästande Oddevold lyckades få till det i avsluten, och matchen i Superettan slutade mållös, 0-0.
Örgryte–Oddevold – mål för mål
Örgryte har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 9–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Oddevold har fyra oavgjorda och en förlust och 1–2 i målskillnad. Det här var Örgrytes femte oavgjorda match den här säsongen.
För Oddevold gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen, medan Örgryte leder serien.
Säsongens första möte lagen emellan vann Örgryte IS Fotboll med 1–0.
I nästa omgång har Örgryte Örebro borta på Behrn Arena, söndag 17 augusti 15.00. Oddevold spelar hemma mot Trelleborg fredag 15 augusti 19.00.
Örgryte–Oddevold 0–0
