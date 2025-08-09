Delad pott när Örgryte tog emot Oddevold

0–0 mellan Örgryte och Oddevold

Örgryte nu första, Oddevold på fjärde plats

Örebro nästa motståndare för Örgryte

Lördagens möte på Gamla Ullevi slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Örgryte eller gästande Oddevold lyckades få till det i avsluten, och matchen i Superettan slutade mållös, 0-0.

Örgryte–Oddevold – mål för mål

Örgryte har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 9–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Oddevold har fyra oavgjorda och en förlust och 1–2 i målskillnad. Det här var Örgrytes femte oavgjorda match den här säsongen.

För Oddevold gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen, medan Örgryte leder serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Örgryte IS Fotboll med 1–0.

I nästa omgång har Örgryte Örebro borta på Behrn Arena, söndag 17 augusti 15.00. Oddevold spelar hemma mot Trelleborg fredag 15 augusti 19.00.

Örgryte–Oddevold 0–0