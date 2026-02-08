Delad pott när Paris FC gästade Auxerre

Söndagens match på Stade de l’Abbe-Deschamps slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Auxerre eller gästande Paris FC lyckades få till det i avsluten och matchen i Ligue 1 herr slutade mållös, 0-0.

Matchen blev den sjätte i rad utan seger för Auxerre.

Auxerre–Paris FC – mål för mål

Auxerre har två oavgjorda och tre förluster och 0–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Paris FC har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 5–5 i målskillnad.

Nästa motstånd för Auxerre är Metz. Lagen möts söndag 15 februari 17.15 på Stade Saint Symphorien.

Auxerre–Paris FC 0–0

Ligue 1 herr, Stade de l’Abbe-Deschamps

Varningar, Auxerre: Lassine Sinayoko. Paris FC: Adama Camara, Ilan Kebbal, Maxime Lopez, Mamadou Mbow.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Auxerre: 0-2-3

Paris FC: 1-3-1

Nästa match:

Auxerre: Metz, borta, 15 februari 17.15