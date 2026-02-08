Delad pott när Paris FC gästade Auxerre
Söndagens match på Stade de l’Abbe-Deschamps slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Auxerre eller gästande Paris FC lyckades få till det i avsluten och matchen i Ligue 1 herr slutade mållös, 0-0.
Matchen blev den sjätte i rad utan seger för Auxerre.
Auxerre–Paris FC – mål för mål
Auxerre har två oavgjorda och tre förluster och 0–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Paris FC har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 5–5 i målskillnad.
Nästa motstånd för Auxerre är Metz. Lagen möts söndag 15 februari 17.15 på Stade Saint Symphorien.
Auxerre–Paris FC 0–0
Ligue 1 herr, Stade de l’Abbe-Deschamps
Varningar, Auxerre: Lassine Sinayoko. Paris FC: Adama Camara, Ilan Kebbal, Maxime Lopez, Mamadou Mbow.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Auxerre: 0-2-3
Paris FC: 1-3-1
Nästa match:
Auxerre: Metz, borta, 15 februari 17.15
