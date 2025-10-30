Delad pott när Pisa tog emot Lazio

Pisa och Lazio kryssade

Pisa nu 17:e, Lazio på elfte plats

Torino blir nästa motstånd för Pisa

Torsdagens möte slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Pisa eller gästande Lazio lyckades få till det i avsluten och matchen i Serie A slutade mållös, 0-0.

Lazio har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Pisa–Lazio – mål för mål

Pisa har fyra oavgjorda och en förlust och 2–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lazio har två vinster och tre oavgjorda och 7–3 i målskillnad. Det här var Pisas femte oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Pisa nu ligger på 17:e plats i tabellen och Lazio är på elfte plats.

Den 24 maj möts lagen återigen.

I nästa match möter Pisa Torino borta på söndag 2 november 15.00. Lazio möter Cagliari måndag 3 november 20.45 hemma.

Pisa–Lazio 0–0