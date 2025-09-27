Delad pott när Skövde AIK tog emot Ängelholm
- 0–0 mellan Skövde AIK och Ängelholm
- Skövde AIK nu tionde, Ängelholm på nionde plats
- Jönköping nästa motståndare för Skövde AIK
Lördagens möte på Södermalms IP slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Skövde AIK eller gästande Ängelholm lyckades få till det i avsluten, och matchen i Ettan södra herr slutade mållös, 0-0.
Det var fjärde matchen i rad utan seger för Skövde AIK.
Skövde AIK har en seger, två oavgjorda och två förluster och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Ängelholm har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–3 i målskillnad. Det här var Skövde AIK:s åttonde oavgjorda match den här säsongen.
Resultatet innebär att Skövde AIK ligger kvar på tionde plats och Ängelholm på nionde plats i tabellen.
Säsongens första möte lagen emellan vann Skövde AIK med 2–1.
Måndag 6 oktober 19.00 spelar Skövde AIK borta mot Jönköping. Ängelholm möter FC Trollhättan hemma på Ängelholms IP lördag 4 oktober 16.00.
