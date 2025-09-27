Delad pott när Skövde AIK tog emot Ängelholm

0–0 mellan Skövde AIK och Ängelholm

Skövde AIK nu tionde, Ängelholm på nionde plats

Jönköping nästa motståndare för Skövde AIK

Lördagens möte på Södermalms IP slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Skövde AIK eller gästande Ängelholm lyckades få till det i avsluten, och matchen i Ettan södra herr slutade mållös, 0-0.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Skövde AIK.

Skövde AIK–Ängelholm – mål för mål

Skövde AIK har en seger, två oavgjorda och två förluster och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Ängelholm har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–3 i målskillnad. Det här var Skövde AIK:s åttonde oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet innebär att Skövde AIK ligger kvar på tionde plats och Ängelholm på nionde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Skövde AIK med 2–1.

Måndag 6 oktober 19.00 spelar Skövde AIK borta mot Jönköping. Ängelholm möter FC Trollhättan hemma på Ängelholms IP lördag 4 oktober 16.00.

Skövde AIK–Ängelholm 0–0