Delad pott när Stoke City tog emot Preston North End

Kryss mellan Stoke City och Preston North End

Sheffield United nästa för Stoke City

Stoke City tog poäng efter förlusten senast

Fredagens möte på Bet365 Stadium slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Stoke City eller gästande Preston North End lyckades få till det i avsluten och matchen i Championship slutade mållös, 0-0.

Det innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Preston North End.

Stoke City–Preston North End – mål för mål

Stoke City har en seger, en oavgjord och tre förluster och 2–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Preston North End har en vinst och fyra oavgjorda och 5–4 i målskillnad.

Den 21 mars möts lagen återigen, då på Deepdale.

I nästa match möter Stoke City Sheffield United hemma och Preston North End möter Wrexham borta. Båda matcherna spelas måndag 29 december 20.45.

Stoke City–Preston North End 0–0

Championship, Bet365 Stadium

Varningar, Stoke City: Ben Wilmot, Ben Gibson, Robert Bozenik. Preston North End: Pol Valentin, Alistair Mccann.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Stoke City: 1-1-3

Preston North End: 1-4-0

Nästa match:

Stoke City: Sheffield United, hemma, 29 december 20.45

Preston North End: Wrexham AFC, borta, 29 december 20.45