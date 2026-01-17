Delad pott när Stoke City tog emot Queens Park Rangers

Stoke City och Queens Park Rangers kryssade

Stoke City nu sjunde, Queens Park Rangers på elfte plats

Middlesbrough blir nästa motstånd för Stoke City

Lördagens möte på Bet365 Stadium slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Stoke City eller gästande Queens Park Rangers lyckades få till det i avsluten och matchen i Championship slutade mållös, 0-0.

Stoke City har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Stoke City–Queens Park Rangers – mål för mål

Stoke City har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 4–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Queens Park Rangers har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–5 i målskillnad.

För Stoke City gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Queens Park Rangers är på elfte plats. Queens Park Rangers var sjua i tabellen för 23 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lagens första möte för säsongen vann QPR med 1–0.

Onsdag 21 januari 21.00 spelar Stoke City hemma mot Middlesbrough. Queens Park Rangers möter Oxford United borta på Kassam Stadium tisdag 20 januari 20.45.

Stoke City–Queens Park Rangers 0–0

Championship, Bet365 Stadium

Varningar, Stoke City: Ben Pearson, Divin Mubama, Lamine Cisse. Queens Park Rangers: Jimmy Dunne, Daniel Bennie, Richard Kone, Amadou Salif Mbengue.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Stoke City: 2-2-1

Queens Park Rangers: 1-2-2

Nästa match:

Stoke City: Middlesbrough FC, hemma, 21 januari 21.00

Queens Park Rangers: Oxford Utd, borta, 20 januari 20.45