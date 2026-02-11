Delad pott när Wolverhampton gästade Nottingham Forest

0–0 mellan Nottingham Forest och Wolverhampton

Nottingham Forest nu 17:e, Wolverhampton på 20:e plats

Liverpool blir nästa motstånd för Nottingham Forest

Onsdagens match slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Nottingham Forest eller gästande Wolverhampton lyckades få till det i avsluten och matchen i Premier League slutade mållös, 0-0.

Nottingham Forest–Wolverhampton – mål för mål

Nottingham Forest har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 4–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wolverhampton har två oavgjorda och tre förluster och 1–7 i målskillnad.

Nottingham Forest stannar därmed på 17:e plats och Wolverhampton sist, på 20:e plats i tabellen.

Nottingham Forest tar sig an Liverpool i nästa match hemma söndag 22 februari 15.00. Wolverhampton möter Arsenal hemma onsdag 18 februari 21.00.

Nottingham Forest–Wolverhampton 0–0

Premier League

Varningar, Wolverhampton: Jean-Ricner Bellegarde, Jackson Tchatchoua.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nottingham Forest: 1-3-1

Wolverhampton: 0-2-3

Nästa match:

Nottingham Forest: Liverpool, hemma, 22 februari 15.00

Wolverhampton: Arsenal FC, hemma, 18 februari 21.00