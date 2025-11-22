Delad pott när Wrexham gästade Ipswich

0–0 mellan Ipswich och Wrexham

Ipswich nu åttonde, Wrexham på 14:e plats

Hull nästa motstånd för Ipswich

Lördagens match på Portman Road Stadium slutade med att lagen fick en poäng var. Varken hemmalaget Ipswich eller gästande Wrexham lyckades få till det i avsluten och matchen i Championship slutade mållös, 0-0.

Ipswich–Wrexham – mål för mål

Ipswich har tre segrar och två oavgjorda och 10–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wrexham har två vinster och tre oavgjorda och 5–3 i målskillnad. Det här var Ipswichs sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Ipswich ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Wrexham ligger på 14:e plats. Ipswich var på 14:e plats i tabellen för 29 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen möts på nytt på Racecourse Ground den 21 februari.

Nästa motstånd för Ipswich är Hull. Lagen möts tisdag 25 november 20.45.

Ipswich–Wrexham 0–0

Championship, Portman Road Stadium

Varningar, Ipswich: Azor Matusiwa, Cedric Kipre. Wrexham: Lewis O’brien, George Thomason, Ben Sheaf.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ipswich: 3-2-0

Wrexham: 2-3-0

Nästa match:

Ipswich: Hull City AFC, borta, 25 november