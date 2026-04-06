Derby County avgjorde i andra halvlek mot Stoke City

Seger för Derby County med 2–0 mot Stoke City

Jaydon Banel avgjorde för Derby County

Derby County höll nollan

Derby County vann hemmamatchen i Championship mot Stoke City på måndagen. Matchen slutade 2–0 (0–0) efter att Derby County avgjort matchen i andra halvlek.

Derby County höll nu nollan för elfte gången den här säsongen.

Därmed har Derby County vunnit fem matcher i rad på hemmaplan.

Southampton nästa för Derby County

Efter en mållös första halvlek gjorde Jaydon Banel 1–0 till Derby County i den 54:e minuten efter förarbete av Carlton Morris. 2–0-målet kom med en minut kvar att spela när Carlton Morris slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Säsongens första möte lagen emellan vann Stoke med 3–1.

Nästa motstånd för Derby County är Southampton. Stoke City tar sig an Blackburn hemma. Båda matcherna spelas lördag 11 april 16.00.

Derby County–Stoke City 2–0 (0–0)

Championship, Pride Park

Mål: 1–0 (54) Jaydon Banel (Carlton Morris), 2–0 (89) Carlton Morris.

Varningar, Derby County: Lewis Travis, Jaydon Banel. Stoke City: Sydney Agina.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Derby County: 3-0-2

Stoke City: 2-1-2

Nästa match:

Derby County: Southampton FC, borta, 11 april 16.00

Stoke City: Blackburn Rovers FC, hemma, 11 april 16.00