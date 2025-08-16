Devine och Osmajic klev fram som matchvinnare mot Leicester

Preston North End segrade – 2–1 mot Leicester

Milutin Osmajic avgjorde för Preston North End

Preston North End nu sjunde, Leicester på tionde plats

2–1 vann Preston North End med hemma mot Leicester på lördagen i Championship. Milutin Osmajic blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 85 minuter.

Preston North End–Leicester – mål för mål

Preston North End gjorde första målet. Alfie Devine gjorde målet, redan i sjunde minuten. I 67:e minuten nätade Jeremy Monga, och kvitterade för Leicester.

Men med fem minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Milutin Osmajic framspelad av Thierry Small.

Det här betyder att Preston North End nu ligger på sjunde plats i tabellen, och Leicester är på tionde plats.

Den 3 april spelar lagen mot varandra på nytt, på King Power Stadium.

Lördag 23 augusti möter Preston North End Ipswich hemma 16.00 och Leicester möter Charlton borta 13.30.

Preston North End–Leicester 2–1 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (7) Alfie Devine, 1–1 (67) Jeremy Monga, 2–1 (85) Milutin Osmajic (Thierry Small).

Varningar, Preston North End: Jordan Storey, Milutin Osmajic.

Nästa match:

Preston North End: Ipswich Town FC, hemma, 23 augusti

Leicester: Charlton Athletic, borta, 23 augusti