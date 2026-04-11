Dewsbury-Hall fixade kryss på övertid för Everton mot Brentford

På övertid slog Kiernan Dewsbury-Hall till och gjorde 2–2 och räddade en poäng för Everton i mötet med Brentford i Premier League. Hemmalaget hade ledningen med 2–1 i slutet av matchen, men Dewsbury-Halls fullträff för Everton gjorde att matchen på lördagen slutade oavgjort.

Det var fjärde matchen i rad utan seger för Brentford.

Brentford–Everton – mål för mål

Igor Thiago gjorde 1–0 till Brentford efter bara tre minuter på straff. I 26:e minuten kvitterade Everton när Beto slog till på passning från Idrissa Gana Gueye.

Igor Thiago, återigen, gav Brentford ledningen assisterad av Michael Kayode med knappa kvarten kvar. Kvitteringen kom på tilläggstid när Kiernan Dewsbury-Hall slog till och gjorde mål för Everton. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Brentford–Everton 2–2 (1–1)

Mål: 1–0 (3) Igor Thiago, 1–1 (26) Beto (Idrissa Gana Gueye), 2–1 (76) Igor Thiago (Michael Kayode), 2–2 (90) Kiernan Dewsbury-Hall.

Varningar, Everton: Jordan Pickford, James Garner.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brentford: 1-4-0

Everton: 3-1-1

Nästa match:

Brentford: Fulham FC, hemma, 18 april 13.30

Everton: Liverpool, hemma, 19 april 15.00