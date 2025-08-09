Stoke City segrade – 3–1 mot Derby County

Divin Mubama avgjorde för Stoke City

Carlton Morris nätade för Derby County

Stoke City vann efter ett riktigt sent avgörande hemma mot Derby County i Championship på lördagen. På tilläggstid gjorde först Divin Mubama 2–1 och därefter Sorba Thomas 3–1.

Sheffield Wednesday nästa för Stoke City

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 60:e minuten innan Carlton Morris gav Derby County ledningen.

I 70:e minuten slog Lewis Baker till, och kvitterade för Stoke City.

Ledningsmålet till 2–1 kom på övertid, när Divin Mubama slog till och gjorde mål för Stoke City.

3–1-målet för Stoke City kom direkt därefter när Sorba Thomas på tilläggstid gjorde mål. Därmed hade laget vänt matchen.

Senaste mötet lagen emellan, på Pride Park Stadium, slutade oavgjort, 0–0.

Lagen möts på nytt på Pride Park Stadium den 6 april.

Lördag 16 augusti möter Stoke City Sheffield Wednesday borta 16.00 och Derby County möter Coventry hemma 13.30.

Stoke City–Derby County 3–1 (0–0)

Championship

Mål: 0–1 (60) Carlton Morris, 1–1 (70) Lewis Baker, 2–1 (90) Divin Mubama, 3–1 (90) Sorba Thomas.

Varningar, Stoke City: Ben Wilmot. Derby County: Kayden Jackson, Liam Thompson.

Nästa match:

Stoke City: Sheffield Wednesday, borta, 16 augusti

Derby County: Coventry City FC, hemma, 16 augusti