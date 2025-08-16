Prenumerera

Djibril Sidibe matchhjälte när Toulouse sänkte Niza

  • Toulouse-seger med 1–0 mot Niza

  • Djibril Sidibe matchvinnare för Toulouse

  • Niza nu 16:e, Toulouse på fjärde plats

Målet i andra halvleken blev matchavgörande. Toulouse vann med 1–0 (0–0) borta mot Niza i Ligue 1 herr.

Brest nästa för Toulouse

När lagen möttes senast slutade det oavgjort, 1–1.

Den 18 januari möts lagen återigen, då på Stadium de Toulouse.

Nästa motstånd för Toulouse är Brest. Lagen möts söndag 24 augusti 17.15 på Stadium de Toulouse.

Niza–Toulouse 0–1 (0–0)

Ligue 1 herr, Allianz Rivera

Mål: 0–1 (89) Djibril Sidibe.

Varningar, Niza: Hichem Boudaoui, Bernard Nguene. Toulouse: Jaydee Canvot, Dayann Methalie, Mario Sauer.

Nästa match:

Toulouse: Brest, hemma, 24 augusti

