Djurgården besegrade Rosengård – avgjorde i andra halvlek

Djurgården-seger med 2–1 mot Rosengård

Djurgården avgjorde i 90:e minuten.

Olivia Ulenius gjorde två mål för Djurgården

Djurgården vann hemma i Damallsvenskan mot Rosengård efter en stark andra halvlek. Första halvleken i lördagens match slutade mållös, men i andra halvlek dominerade Djurgården och vann med slutade 2–1.

I och med detta har Rosengård åtta förluster i rad.

Malmö FF nästa för Djurgården

Inget av lagen fick in något mål under första halvlek men efter pausen slog Olivia Ulenius till och gav Djurgården ledningen.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Olivia Ulenius på nytt på pass av Selma Larsen Svendsen och ökade ledningen för Djurgården.

Reduceringen till 1–2 kom på övertid när Emma Jansson slog till och gjorde mål på straff för Rosengård. Fler mål än så blev det inte för Rosengård.

Det här var Rosengårds elfte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Djurgårdens tionde uddamålsseger.

Rosengård tar sig an IFK Norrköping i nästa match borta söndag 19 oktober 15.00. Djurgården möter Malmö FF hemma lördag 18 oktober 13.00.

Rosengård–Djurgården 1–2 (0–0)

Damallsvenskan, Malmö IP

Mål: 0–1 (48) Olivia Ulenius, 0–2 (64) Olivia Ulenius (Selma Larsen Svendsen), 1–2 (90) Emma Jansson.

Varningar, Djurgården: Olivia Ulenius.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rosengård: 0-0-5

Djurgården: 3-1-1

Nästa match:

Rosengård: IFK Norrköping FK, borta, 19 oktober

Djurgården: Malmö FF, hemma, 18 oktober