Klart nu: Värnamo åker ur serien efter ny förlust

Djurgården vann med 6–2 mot Värnamo

August Priske med två mål för Djurgården

Tolfte segern för Djurgården

Hela säsongen har varit tung för Värnamo. På lördagen blev det klart att laget åker ur Allsvenskan efter ännu en förlust, 2–6 (0–2) borta mot Djurgården. Laget har bara tagit tre segrar den här säsongen.

Djurgården fick en bra start på matchen när Mikael Anderson slog till redan i 16:e minuten.

I 37:e minuten gjorde också laget 2–0 genom Tokmac Nguen framspelad av Oskar Fallenius. Direkt efter pausen ökade August Priske Djurgårdens ledning på pass av Tokmac Nguen.

I 52:a minuten slog August Priske till på nytt på pass av Oskar Fallenius och gjorde 4–0.

Värnamos Ajdin Zeljkovic gjorde 4–1 i 66:e minuten.

Värnamo ökade ledningen till 4–2 i 81:a minuten.

Jeppe Okkels såg till att Djurgården ökade ledningen med sex minuter kvar att spela.

Djurgården ökade ledningen på nytt, till 6–2, bara fem minuter senare genom Patric Åslund framspelad av Theo Bergvall. 6–2-målet blev matchens sista.

Djurgårdens nya tabellposition är fjärde plats.

Lagens första möte för säsongen vann IFK Värnamo med 1–0.

Söndag 2 november 16.30 spelar Djurgården hemma mot IFK Göteborg. Värnamo möter Mjällby hemma på Finnvedsvallen måndag 3 november 19.00.

Djurgården–Värnamo 6–2 (2–0)

Allsvenskan, 3Arena

Mål: 1–0 (16) Mikael Anderson, 2–0 (37) Tokmac Nguen (Oskar Fallenius), 3–0 (50) August Priske (Tokmac Nguen), 4–0 (52) August Priske (Oskar Fallenius), 4–1 (66) Ajdin Zeljkovic, 4–2 (81) Självmål, 5–2 (84) Jeppe Okkels, 6–2 (89) Patric Åslund (Theo Bergvall).

Varningar, Värnamo: Mohammad Alsalkhadi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Djurgården: 3-1-1

Värnamo: 1-1-3

Nästa match:

Djurgården: IFK Göteborg, hemma, 2 november

Värnamo: Mjällby AIF, hemma, 3 november