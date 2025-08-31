Dominik Szoboszlai matchhjälte för Liverpool hemma mot Arsenal
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Liverpool-seger med 1–0 mot Arsenal
- Dominik Szoboszlai avgjorde för Liverpool
- Tredje raka segern för Liverpool
Matchens enda mål stod Dominik Szoboszlai för i andra halvleken när Liverpool vann på hemmaplan mot Arsenal med 1–0 (0–0) på söndagen i Premier League.
Liverpool–Arsenal – mål för mål
Det här var Liverpools andra uddamålsseger den här säsongen.
När lagen möttes senast slutade det oavgjort, 2–2.
Nästa motstånd för Liverpool är Burnley. Lagen möts söndag 14 september 15.00. Arsenal tar sig an Nottingham Forest hemma lördag 13 september 13.30.
Liverpool–Arsenal 1–0 (0–0)
Premier League, Anfield
Mål: 1–0 (83) Dominik Szoboszlai.
Varningar, Liverpool: Ryan Gravenberch, Wataru Endo. Arsenal: Viktor Gyökeres, Martin Zubimendi.
Nästa match:
Liverpool: Burnley FC, borta, 14 september
Arsenal: Nottingham Forest FC, hemma, 13 september
Den här artikeln handlar om: