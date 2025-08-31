Dominik Szoboszlai matchhjälte för Liverpool hemma mot Arsenal

Liverpool-seger med 1–0 mot Arsenal

Dominik Szoboszlai avgjorde för Liverpool

Tredje raka segern för Liverpool

Matchens enda mål stod Dominik Szoboszlai för i andra halvleken när Liverpool vann på hemmaplan mot Arsenal med 1–0 (0–0) på söndagen i Premier League.

Liverpool–Arsenal – mål för mål

Det här var Liverpools andra uddamålsseger den här säsongen.

När lagen möttes senast slutade det oavgjort, 2–2.

Nästa motstånd för Liverpool är Burnley. Lagen möts söndag 14 september 15.00. Arsenal tar sig an Nottingham Forest hemma lördag 13 september 13.30.

Liverpool–Arsenal 1–0 (0–0)

Premier League, Anfield

Mål: 1–0 (83) Dominik Szoboszlai.

Varningar, Liverpool: Ryan Gravenberch, Wataru Endo. Arsenal: Viktor Gyökeres, Martin Zubimendi.

Nästa match:

Liverpool: Burnley FC, borta, 14 september

Arsenal: Nottingham Forest FC, hemma, 13 september