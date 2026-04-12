Drömstart när Djurgården segrade mot Kalmar på hemmaplan

Seger för Djurgården med 3–2 mot Kalmar

Djurgårdens avgörande i 86:e minuten.

Djurgården vann söndagens match hemma mot Kalmar i Allsvenskan. Laget gjorde 1–0 redan efter två minuters spel genom Bo Hegland. Till slut vann Djurgården med 3–2.

Kristian Lien blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål efter 86 minuter.

Djurgården tog därmed andra raka segern, efter 1–0 mot GAIS i premiären.

Djurgården startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara två minuter slog Bo Hegland till på pass av Mikael Marques. Kristian Lien fann nätet och såg till att laget ökade ledningen till 2–0 i sjunde minuten efter förarbete av Oskar Fallenius. 2–1 kom i 16:e minuten genom Charlie Rosenqvist efter pass från Robert Gojani. Kalmar kvitterade till 2–2 efter en knapp halvtimme genom Achraf Dari med assist av Melker Hallberg.

Det matchavgörande målet kom med fyra minuter kvar att spela när Kristian Lien återigen slog till och gjorde 3–2 för Djurgården efter förarbete från Matias Siltanen.

Lagen spelar mot varandra igen den 6 september på Guldfågeln Arena.

Nästa motstånd för Djurgården är Malmö FF. Lagen möts fredag 17 april 19.00 på 3Arena. Kalmar tar sig an AIK borta söndag 19 april 14.00.

Djurgården–Kalmar 3–2 (2–2)

Allsvenskan, 3Arena

Mål: 1–0 (2) Bo Hegland (Mikael Marques), 2–0 (7) Kristian Lien (Oskar Fallenius), 2–1 (16) Charlie Rosenqvist (Robert Gojani), 2–2 (29) Achraf Dari (Melker Hallberg), 3–2 (86) Kristian Lien (Matias Siltanen).

Djurgården: Malmö FF, hemma, 17 april 19.00

Kalmar: AIK, borta, 19 april 14.00