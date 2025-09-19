Drömstart när Falkenberg segrade mot GIF Sundsvall på hemmaplan

Falkenberg-seger med 3–0 mot GIF Sundsvall

Falkenbergs Viktor Ekblom tvåmålsskytt

Nils Bertilsson matchvinnare för Falkenberg

Falkenberg vann fredagens match hemma mot GIF Sundsvall i Superettan. Laget gjorde 1–0 redan efter tre minuters spel genom Nils Bertilsson. Till slut vann Falkenberg med 3–0.

Resultatet innebär att GIF Sundsvall nu har fyra förluster i rad.

Viktor Ekblom gjorde två mål för Falkenberg

Falkenberg började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Nils Bertilsson till på pass av Lucas Sibelius.

Laget gjorde 2–0 i 25:e minuten, genom Viktor Ekblom framspelad av Nils Bertilsson. Till slut kom också 3–0 genom Viktor Ekblom framspelad av Oskar Lindberg i 56:e minuten.

Falkenberg har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 12–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan GIF Sundsvall har en vinst och fyra förluster och 6–10 i målskillnad.

På onsdag 24 september 19.00 spelar Falkenberg borta mot Oddevold, och GIF Sundsvall borta mot Brage.

Falkenberg–GIF Sundsvall 3–0 (2–0)

Superettan, Falcon Alkoholfri Arena

Mål: 1–0 (3) Nils Bertilsson (Lucas Sibelius), 2–0 (25) Viktor Ekblom (Nils Bertilsson), 3–0 (56) Viktor Ekblom (Oskar Lindberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Falkenberg: 3-1-1

GIF Sundsvall: 1-0-4

Nästa match:

Falkenberg: IK Oddevold, borta, 24 september

GIF Sundsvall: IK Brage, borta, 24 september