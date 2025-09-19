Drömstart när Falkenberg segrade mot GIF Sundsvall på hemmaplan
- Falkenberg-seger med 3–0 mot GIF Sundsvall
- Falkenbergs Viktor Ekblom tvåmålsskytt
- Nils Bertilsson matchvinnare för Falkenberg
Falkenberg vann fredagens match hemma mot GIF Sundsvall i Superettan. Laget gjorde 1–0 redan efter tre minuters spel genom Nils Bertilsson. Till slut vann Falkenberg med 3–0.
Resultatet innebär att GIF Sundsvall nu har fyra förluster i rad.
Viktor Ekblom gjorde två mål för Falkenberg
Falkenberg började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Nils Bertilsson till på pass av Lucas Sibelius.
Laget gjorde 2–0 i 25:e minuten, genom Viktor Ekblom framspelad av Nils Bertilsson. Till slut kom också 3–0 genom Viktor Ekblom framspelad av Oskar Lindberg i 56:e minuten.
Falkenberg har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 12–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan GIF Sundsvall har en vinst och fyra förluster och 6–10 i målskillnad.
På onsdag 24 september 19.00 spelar Falkenberg borta mot Oddevold, och GIF Sundsvall borta mot Brage.
Falkenberg–GIF Sundsvall 3–0 (2–0)
Superettan, Falcon Alkoholfri Arena
Mål: 1–0 (3) Nils Bertilsson (Lucas Sibelius), 2–0 (25) Viktor Ekblom (Nils Bertilsson), 3–0 (56) Viktor Ekblom (Oskar Lindberg).
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Falkenberg: 3-1-1
GIF Sundsvall: 1-0-4
Nästa match:
Falkenberg: IK Oddevold, borta, 24 september
GIF Sundsvall: IK Brage, borta, 24 september
