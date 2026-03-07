Dubbla nollor när Alverca tog emot AVS

Matchen på på Complexo Desportivo Futebol Clube de Alverca på lördagen blev målfattig. Varken hemmalaget Alverca eller gästande AVS lyckades få till det i avsluten och mötet i Primeira Liga herr slutade mållös, 0-0.

Alverca–AVS – mål för mål

Alverca har fyra oavgjorda och en förlust och 4–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan AVS har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Alverca med 3–1.

Nästa motstånd för AVS är Santa Clara. Lagen möts söndag 15 mars 16.30 på Estadio do CD Aves.

Alverca–AVS 0–0

Primeira Liga herr, Complexo Desportivo Futebol Clube de Alverca

Varningar, Alverca: Isaac James. AVS: Tiago Galletto, Guilherme Neiva, Mateus Pivo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alverca: 0-4-1

AVS: 1-2-2

Nästa match:

AVS: Santa Clara, hemma, 15 mars 16.30