Dubbla nollor när Auxerre tog emot Strasbourg

Matchen på på Stade de l’Abbe-Deschamps på lördagen blev målfattig. Varken hemmalaget Auxerre eller gästande Strasbourg lyckades få till det i avsluten och mötet i Ligue 1 herr slutade mållös, 0-0.

Auxerre–Strasbourg – mål för mål

Auxerre har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Strasbourg har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 7–6 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Strasbourg med 3–0.

Auxerre tar sig an Marseille i nästa match borta fredag 13 mars 20.45. Strasbourg möter Paris FC hemma söndag 15 mars 15.00.

Auxerre–Strasbourg 0–0

Ligue 1 herr, Stade de l’Abbe-Deschamps

Varningar, Auxerre: Gideon Mensah, Marvin Senaya, Christophe Pelissier. Strasbourg: Andrew Omobamidele, Samir El Mourabet.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Auxerre: 1-3-1

Strasbourg: 1-3-1

Nästa match:

Auxerre: Olympique Marseille, borta, 13 mars 20.45

Strasbourg: Paris FC, hemma, 15 mars 15.00