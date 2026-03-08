Dubbla nollor när Estoril tog emot Casa Pia

Estoril och Casa Pia kryssade

Estoril nu åttonde, Casa Pia på 13:e plats

Nacional nästa motstånd för Estoril

Matchen på på Antonio Coimbra da Mota på lördagen blev målfattig. Varken hemmalaget Estoril eller gästande Casa Pia lyckades få till det i avsluten och mötet i Primeira Liga herr slutade mållös, 0-0.

Estoril–Casa Pia – mål för mål

Estoril har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Casa Pia har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 4–5 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Estoril på åttonde plats och Casa Pia på 13:e plats.

Nästa motstånd för Estoril är Nacional. Lagen möts söndag 15 mars 16.30 på Estadio da Madeira. Casa Pia tar sig an Estrela borta fredag 20 mars 21.15.

Estoril–Casa Pia 0–0

Primeira Liga herr, Antonio Coimbra da Mota

Varningar, Estoril: Ricard Sanchez, Jordan Holsgrove. Casa Pia: Korede Osundina, Kaly.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estoril: 1-2-2

Casa Pia: 1-3-1

Nästa match:

Estoril: CD Nacional Funchal, borta, 15 mars 16.30

Casa Pia: Estrela Amadora, borta, 20 mars 21.15