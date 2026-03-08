Dubbla nollor när Fiorentina tog emot Parma

Oavgjort i mötet mellan Fiorentina och Parma

Cremonese blir nästa motstånd för Fiorentina

Fiorentina tog poäng efter förlusten senast

Matchen på på Artemio Franchi, Firenze på söndagen blev målfattig. Varken hemmalaget Fiorentina eller gästande Parma lyckades få till det i avsluten och mötet i Serie A slutade mållös, 0-0.

Fiorentina–Parma – mål för mål

Fiorentina har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Parma har tre vinster och två oavgjorda och 5–2 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Parma med 1–0.

I nästa match möter Fiorentina Cremonese borta på måndag 16 mars 20.45. Parma möter Torino fredag 13 mars 20.45 borta.

Fiorentina–Parma 0–0

Serie A, Artemio Franchi, Firenze

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fiorentina: 2-2-1

Parma: 3-2-0

Nästa match:

Fiorentina: Cremonese, borta, 16 mars 20.45

Parma: Torino, borta, 13 mars 20.45