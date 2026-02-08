Dubbla nollor när Niza tog emot Monaco

Matchen på på Allianz Riviera på söndagen blev målfattig. Varken hemmalaget Niza eller gästande Monaco lyckades få till det i avsluten och mötet i Ligue 1 herr slutade mållös, 0-0.

Monaco har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Niza–Monaco – mål för mål

Niza har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 8–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Monaco har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–6 i målskillnad.

Nästa motstånd för Monaco är Nantes. Lagen möts fredag 13 februari 21.05 på Stade Louis II, Monaco.

Niza–Monaco 0–0

Ligue 1 herr, Allianz Riviera

Varningar, Niza: Sofiane Diop, Elye Wahi. Monaco: Vanderson, Folarin Balogun.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Niza: 1-3-1

Monaco: 1-2-2

Nästa match:

Monaco: Nantes, hemma, 13 februari 21.05